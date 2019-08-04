"القومي للسكان": الزيادة السكانية ترتبط بالأمية والفقر

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن أعلى 10 محافظات خصوبة في مصر هي الأفقر على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف تأتي في المقدمة وأرجح سبب الخصوبة الإنجابية بسبب المعتقدات الخاطئة لديهم بالتباهي بعدد الأبناء والرغبة في الإنجاب لمساعدات الآباء في المعيشة وعدم الاهتمام بتعليمهم أو صحتهم.

وتابع مقرر المجلس القومى السكان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة بالفقر والأمية والزواج المبكر بشكل واضح، مشيرا إلى آخر إحصائية تم إجراؤها من خلال المجلس التي أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015.

ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في أربع محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

كما أوضحت الإحصائية أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018 وقد بلغ عدد المتسربين من التعليم 6 ملايين عام 2017، وأبلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليونا عام 2017.

وأردف "حسن" أن الأمية من أكثر المشكلات إلى تواجه المحافظات الأكثر خصوبة فعلى سبيل المثال محافظة بني سويف التي بلغ التعداد السكاني بها وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين و154 ألفا و199 نسمة ويمثل سكان الريف فيها 77.3% من سكان المحافظة ويمثل سكان الحضر 22.7%، لافتة إلى أن نسبة الأمية فيها بلغت بين الإناث في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر خلال عام 2017 بلغ نحو 49,8%، بينما بلغت النسبة بين الذكور 43,7%، مشيرا إلى أن الأم غير المتعلمة لن تستطيع تربية جيل مدرك بخطورة الزيادة السكانية.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة وخاصة الإعلام لتوضيح خطورة الزيادة السكانية وتعاظم دور رجال الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمرتبط بأن تنظيم الأسرة "حرام" والقضاء على العادات المجتمعية والتقاليد المرتبطة بأن زيادة عدد الأولاد هو حسن للزوجة ضد زوجها.