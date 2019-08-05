قال الدكتور وسام صباح، المحلل السياسي العراقي، إن الخلايا النائمة الخاصة بتنظيم "داعش" في العراق قد بدأت في الاستيقاظ مرة أخرى، وقامت بضرب المناطق الحساسة في العراق.

وأضاف "صباح" خلال مداخله هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستخبارات العسكرية والأمنية أصبح لديهم خبرات كبيرة في كيفية التعامل مع التنظيم وخلاياه النائمة، بخلاف وجود تعاون كبير من قبل المواطنين مع القوات الأمنية للتغلب على التنظيم الإرهابي لكشفهم والكهوف الخاصة بهم، موضحا أن القضاء على تلك الخلايا النائمة سيحتاج إلى فترة كافية من أجل القضاء بشكل كامل عليهم.

وأكد المحلل السياسي أن هناك تلالا وجبالا وموانع طبيعية يتخذ أعضاء التنظيم منها ملاذا آمنا للاختباء والتخطيط وتنفيذ ما يقوموا به من أعمال إرهابية في مختلف مناطق العراق، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية بدأت في إدراك خطورة ذلك التنظيم وخلاياه النائمة، حتى بدأت بحملات واسعة مثل "إرادة النصر" للدخول في عقر دار هؤلاء الإرهابيين الذي ينبع منهم الشر.

وأعلن الجيش العراقي، مقتل وأسر عدد من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، في أول أيام عملية "إرادة النصر،" التي أطلقها اليوم الأحد غربي البلاد، من أجل القضاء على فلول التنظيم.

وقال الجيش في بيان إن "النتائج الأولية للعملية العسكرية كانت مقتل خمسة مسلحين بينهم قيادي على يد قوات الجيش العراقي في منطقة الغروب التابعة إلى قضاء الحضر جنوب غرب الموصل"، وذلك حسبما أفادت قناة "الحرة".

وأشار الجيش العراقي في بيانه إلى اعتقال "ثلاثة إرهابيين آخرين كانوا يتواجدون في كهف صغير بمنطقة العالي والتابعة لقضاء البعاج غرب الموصل".

وأوضح البيان أن "طيران القوة الجوية العراقية دمر 6 دراجات نارية في عمق صحراء نينوي، بضربات صاروخية دقيقة".

وأعلن الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الأحد دعمه لعملية "إرادة النصر"، وقال في بيان "نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية".