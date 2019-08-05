أدانت عدد من النقابات المهنية حادث الانفجار الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، والذي أسفر عن استشهاد 20 شخصا وإصابة 47 آخرين، كما نعت النقابات المهنية الشهداء، وأعربت عن أمنياتها بالشفاء للمصابين.

وتقدمت نقابة العامة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالعزاء لأسر شهداء حادث معهد الأورام بالمنيل بجوار قصر العيني الذي وقع مساء أمس الأحد.

وأعرب "الزناتي" في بيان له عن خالص التعازي لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وأبناءها من كل شر.

وبدورها، نعت النقابة العامة للمهندسين شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع مساء أمس الأحد.

واستنكرت النقابة في بيان لها اليوم جرائم الإرهاب الأسود "الذي يحاول أن ينال من مصرنا الغالية".

وتؤكد النقابة أن يد الإرهاب لن تنال أبدا من الشعب المصري العظيم مهما حاولت "خالص العزاء لشعبنا الباسل ولأسر الضحايا وتمنيتنا بسرعة الشفاء للمصابين".

كما نعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام، وأعضاء المجلس، والنقابات الفرعية، ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث معهد الأورام الإرهابى، أمس.

وأدانت النقابة، فى بيان، استهداف العمليات الإرهابية للمستشفيات، ومعهد الأورام، والذي يسيطر الأطفال على الشريحة الأكبر من المرضى به والمترددين عليه لتلقي العلاج.

وتدعو النقابة المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.