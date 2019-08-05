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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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فيسبوك يوضح سبب عدم تفعيل Safety Check بعد انفجار معهد الأورام

فيسبوك يوضح سبب عدم تفعيل Safety Check بعد انفجار معهد الأورام

غداً في «الوطن»: الإخوان وراء حادث «الأورام».. والسيسي يعزي الشعب

غداً في «الوطن»: الإخوان وراء حادث «الأورام».. والسيسي يعزي الشعب

"الإخوان" وراء إرهاب معهد الأورام

"الإخوان" وراء إرهاب معهد الأورام

3 مفاجأت للمرة الأولى فى الدورة الـ 28 من مهرجان "القلعة"

3 مفاجأت للمرة الأولى فى الدورة الـ 28 من مهرجان "القلعة"

مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار جنيه

مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار جنيه

عبد الرحيم علي يتبرع لمعهد الأورام بخمسين ألف جنيه

عبد الرحيم علي يتبرع لمعهد الأورام بخمسين ألف جنيه

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انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

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كارت ذكى لمنع "تزويغ الطلبة" من مراكز"الدروس الخصوصية"

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