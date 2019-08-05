قال الدكتور خالد أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن الحادث الإرهابي أثر على واجهات المعهد الخارجية، مضيفاً: "الحمد لله كان المبنى الإداري، ومكنتش فيه موظفين بالليل".

وأضاف "أبو القاسم"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء أسند أعمال الصيانة لشركة "المقاولون العرب"، قائلاً: "ابتدت الشركة تشتغل فعلا وتشيل الأنقاض والانتهاء منها قريبا".

وأشار رئيس معهد الأورام إلى أن مبنى خدمات المعهد والإشاعات والعلاج الكيماوي لا تزال تسير بشكل طبيعي، قائلاً: "بعض المرضى انزعجوا واتخضوا من الحادث فنقلناهم للمستشفيات المجاورة"، مؤكدا أنه لا توجد أي إصابات من المرضى ولكن كل الوفيات والإصابات كانوا لأشخاص في الشارع في النطاق المحيط للحادث.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.