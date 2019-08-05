فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام «معهد الأورام»، توصل الفحص المبدئى إلى أن الحادث نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وانتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراءات الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات وأدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

التحريات: "حسم الإخوانية" وراء الإعداد والتجهيز للحادث.. وتحليل "دى إن إيه" لـ"الجثث المتفحمة والأشلاء"

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها، وجارٍ استكمال عمليات الفحص والتحرى وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة فى هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت وزراة الداخلية، شكلت فريق أمنى على أعلى مستوى من عدة قطاعات بوزارة الداخلية، لكشف الملابسات الكاملة لحادث الانفجار الذى وقع أمام معهد الأورام عقب انفجار 4 سيارات أمام مبنى المعهد.

"الداخلية": الحادث ناتج عن انفجار سيارة مسروقة ومحملة بالمتفجرات

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن» إن وزير الداخلية قام فور وقوع الانفجار بتشكيل فريق أمنى لتقصِّى أسباب الحادث وكشف الملابسات الكاملة لوقوعه، على أن يوافَى بنتائج عمل الفريق الأمنى أولاً بأول، مؤكدة أن الفريق الأمنى يعكف حالياً على جمع الأدلة والاستدلالات الخاصة بالحادث ومراجعة الكاميرات التى وثقت لحظات الانفجار وسماع شهود العيان.

وأكدت أن الفريق الأمنى يتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة لوقوع الحادث ويدققها من جميع جوانبها، موضحة أن تشريح الجثامين بواسطة الطب الشرعى سيكون من وسائل كشف سبب الانفجار الذى شهده محيط معهد الأورام.

وأضافت أن جثث المتوفين بسبب انفجار عبوة ناسفة، يكون بها بعض المعادن و«الرايش» نتيجة انفجار العبوة الناسفة، أما جثث المتوفين نتيجة حادث سيارة أو حريق، تكون متفحمة دون استقرار أى معادن بداخلها، بالإضافة إلى تقرير المعمل الجنائى الذى لا يقل أهمية عن تقرير الطب الشرعى، مشيرة إلى أن ضباط المعمل الجنائى انتقلوا فى الساعات الأولى من صباح أمس إلى مسرح الواقعة، وأجروا المعاينة، وتم أخذ عينات من بعض حطام السيارات.

من جانبه، قال مصدر بالطب الشرعى إن مشرحة زينهم استقبلت، اليوم، جثامين 19 من ضحايا الحادث، مضيفاً أنه بمجرد وصول الجثامين تم فحصها، وتبين من خلال الفحص أن بعض الجثث فى حالة تفحُّم وتشوه تام، لذلك تم تسلّمها تحت بند جثث مجهولة، وكل جثة أخذت رقماً وتم وضعها فى ثلاجات حفظ الموتى الخاصة بالجثث مجهولة الهوية، كما تم تسلُّم بعض الأشلاء، وتم وضع رقم لكل قطعة تمهيداً لإجراء تحليل الحامض النووى.

وتابع المصدر أنه بعد الانتهاء من تسلّم جثامين المتوفين وحفظها فى ثلاجات حفظ الموتى، تم استقبال الأهالى فى محاولة للتعرف المبدئى على أقاربهم وذويهم الذين فُقدوا فى الحادث، وتبين اشتباه الأهالى فى عدد من الجثث المجهولة من خلال مشاهدتها، فتم سحب عينات من أقارب الجثة من الدرجة الأولى، وسحب عينات من الجثة المتفحمة وإرسالها إلى معمل الطب الشرعى، موضحاً أن هذا الإجراء تم على جميع الجثامين.

وأوضح أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة العينات خلال أيام، وبعد ذلك سيتم إرسال نتائج العينات الخاصة بتحليل الحامض النووى لجثامين الضحايا وأقاربهم إلى النيابة العامة، ويذهب الأقارب إلى القسم لعمل محضر تعارف، ثم يأتى به إلى مشرحة زينهم لكتابة بيانات الجثة، وبعدها يذهب إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة لإحضار تصريح الدفن، ثم يذهب لمكتب صحة زينهم لأخذ إخطار بالوفاة على أن يعود مرة أخرى إلى مكتب صحة زينهم لتسلّم شهادة الوفاة خلال أسبوع، وبعد ذلك يأتى إلى مشرحة زينهم ومعه تصريح الدفن وصورة ضوئية منه، وأصل بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية منها، ويتم تقديمها فى شباك المشرحة لدى الموظف المختص، وبعد ذلك يتم إخراج الجثة من ثلاجات حفظ الموتى إلى غرفة تغسيل الموتى فى حضور أحد أقارب المتوفى، وبعد الانتهاء من عملية الغسل وتكفين المتوفى، تكون الأهلية قد أحضرت سيارة لنقل الموتى لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير.

النيابة تخاطب "المرور" لموافاتها بملفات السيارات المحترقة

من جانبها، خاطبت النيابة العامة، إدارة المرور بوزارة الداخلية، لمعرفة ملفات السيارات المحترقة إثر الانفجار، وطلبت النيابة بيانات عن مالكى السيارات ومستقلّيها وقررت انتداب لجنة من محافظة القاهرة، لحصر التلفيات وانتقل فريق من النيابة للمستشفيات لسماع أقوال المصابين، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال مصدر قضائى، إن النيابة العامة باشرت التحقيق، وأجرت معاينة تصويرية لموقع الانفجار، موضحاً أن النيابة سجلت ما أسفر عنه الانفجار، سواء من احتراق عدد من السيارات أو تهشُّم فى واجهات ومنافذ وأبواب معهد الأورام، وانتقلت إلى مشرحة زينهم لمناظرة الجثامين، كما انتقل فريق آخر من النيابة للمستشفيات لسماع أقوال المصابين، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأجرت النيابة معاينة بصحبة المعمل الجنائى، وبيَّنت المعاينة تهشم واحتراق 10 سيارات، وتهشُّم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام، وطلبت النيابة تحريات المباحث.