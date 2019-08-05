قالت أمل مبدي، مدير إدارة الموارد بجمعية "مصر الخير"، إن القطاع التنفيذي والهندسي بالجمعية تفقد مبنى معهد الأورام بعد حادث أمس، لتقديم أي خدمات إضافية مع شركة المقاولون العرب.

وأضافت "مبدي" خلال اتصال هاتفي لبرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الإثنين، أن الجمعية ستتكفل لرعاية عدد من الحالات المرضية، داعية المواطنين للتبرع للمعهد القومي الأورام: "اتبرعوا بـ5 جنيه بالموبايل، محدش يقلل من رقم هو شايفه مش هيعمل حاجة".

من جانبه، أكد محمد فؤاد، نائب مدير جمعية "الأورمان"، أن الجمعية على استعداد لنقل أي مريض كان يتلقى العلاج في معهد الأورام إلى مستشفى شفاء الأورمان الذي تمتلكه الجمعية في الأقصر على الفور، والتكفل بتكلفة انتقالهم وتسكين المرافقين مع المصابين.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.