تفقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، في جولة مسائية امتدت للساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الشوارع بمدينة بني سويف، التي تدخل في خطة التطوير في العام المالي الحالي 2019/ 2020، ضمن خطة التطوير التي بدأتها المحافظة في العام الماضي.

رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، وعلى يوسف رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء الثلاثة.

وتفقد المحافظ مشروع استكمال التطوير بالطريق الدائري الذي يبدأ من أمام مبنى التأمين الصحي حتى شارع اسلام وامتداده حتى مدينة الزهور، متفقدا الوضع الحالي لشارع اسلام قبل البدء في تطويره، موجها ببعض الملاحظات التي يجب تلافيها ووضعها في الحسبان قبل البدء في التنفيذ.

ويشمل التطوير إزالة الجزر الوسطى العشوائية وتنفيذ غيرها مع تضييق عرضها لتوسعة الطرق، ما يساهم في تحقيق السيولة المرورية والسماح بخلق محاور مرورية أخرى، ومراعاة الشكل الحضاري والجمالي، وإعادة رصف الطريق .