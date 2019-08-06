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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

الأقباط يبدأون صوم العذراء غدا.. و"الدقة" و"الشلولو" أبرز أكلاتهم

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