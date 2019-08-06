قال الدكتور عمرو الدميري مدير العيادات الخارجية في المعهد القومي للأورام، إنّه كان موجودا بعد حادث معهد الأورام، بصحبة طاقم الأطباء والممرضين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمساعدة المصابين وإزالة آثار التفجير الكبير.

وأوضح الدميري مع الإعلامي حسام الدين حسين، خلال جولة كاميرا برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN،: "لما لقينا الأضرار مش كبيرة في العيادات الخارجية قررنا نكمل زي ما إحنا، موقّفناش خدمة المرضى وبدأنا شغل في الساعات الأولى من صباح تاني يوم الحادثة".

ولفت مدير العيادات الخارجية في المعهد القومي للأورام إلى استقبال العيادات الخارجية بالمعهد لنحو من 1000 وحتى 1500 مريض، قائلًا: "الحمد لله قدرنا نتغلب على الواقع وعلى الضغط ده في ساعتها وكنا موجودين في الساعات الأولى من الصباح وقدرنا نساعد المرضى".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.