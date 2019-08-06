خبير: احمرار السماء أمس ظاهرة جوية وليست فلكية

علق الدكتور أشرف تاضروس أستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية، على إحمرار لون السماء وقت الغروب مساء أمس، قائلا إنّ ما حدث أمس من تغيير في لون سماء القاهرة، لم يقتصر على القاهرة ومصر فقط، وحدث في كثير من الدول.

وأوضح تاضروس أنّ الظاهرة تتعلق بالغلاف الجوي وليست فلكية، نظرا لأن الشمس في حالة الشروق أو الغروب تمر بأكبر سمك للغلاف الجوي، ما يجعل الشمس تتغير إلى اللون الأحمر "ظاهرة الاحمرار"، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في الشروق والغروب.

وقالالأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، إنّ تغيير لون السماء بالكامل أمس كان غريبا، ويدل على أنّ الضوء مرّ بسحابة أو غبار أو جسيمات، جعل السماء تبدو بهذا اللون.

ولفت تاضروس إلى أنّ حدوث الظاهرة في أكثر من دولة يؤكد وجود ظاهرة في الغلاف الجوي بطبقات الجو العليا، والمختص بتفسيرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشهدت سماء مصر أمس تغيرا ملحوظا في لونها وقت الغروب، إذ كان لونها أصفر مائلا للإحمرار، ما جعل الكثيرين يظنون أنّها ظاهرة فلكية تشهدها مصر، وظلوا يبحثون عن تفسير لها، وأثار الأمر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقط كثير من المستخدمين صورا للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، متسائلين عن تفسير الأمر.