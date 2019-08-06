توفى أمين شرطة من قوة إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، أثناء تأدية عمله بدورية أمنية بسيارة النجدة رئاسته، إثر إصابته بحالة إعياء شديدة، وكلف مدير الأمن قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية باتخاذ اللازم.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مدير إدارة النجدة يفيد بأنه أثناء مرور أمين شرطة "جابر . ر . ع" 59 عام، من قوة إدارة شرطة النجدة بالمديرية، بدائرة المدينة، أثناء رئاسته سيارة الدورية، فشعر بحالة إعياء شديد.. وتم نقله لمستشفى التأمين الصحي للعلاج، وأثناء إجراء الإسعافات الأولية له توفي، وأمر مدير أمن بني سويف باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من التحريات أنه بسؤال رقيب شرطة محمود عيد محمد عبد المجيد 41 عام، من قوة إدارة شرطة النجدة، والمعين صحبة الأمين المذكور بخدمة الدورية، قرر أنه حال مرورهما بسيارة الدورية بدائرة المدينة لتفقد حالة الأمن، شعر الأمين المذكور بحالة إعياء وألم شديد بالقلب، فتم نقله للمستشفى، وتوفي متأثراً بمرضه، ولم يتهم أحد.

كما تبين أنه بسؤال نجل المتوفى، عامل، ومقيم بالجزيرة المرتفعة ببندر بني سويف، أقر أن والده كان يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم، وسبق أن أجريت له عملية قسطرة بالقلب وأن وفاته بسبب مرضه، ولم يتهم أحدا، وتحرر المحضر رقم 3703 إداري قسم بني سويف.