جامعة دمنهور تطرح لحوما بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ذبح عجول بلدي وماعز، بمقر إدارة الجامعة وطرحها للبيع للعاملين والمواطنين، بسعر 100 جنيه للكيلو البقري، و120 للماعز، لمحاربة الغلاء تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والبيئة بالجامعة.

وأشار إلى أنه يقوم بدوره كطبيب بيطري، وأستاذ في صحة وسلامة الغذاء والرقابة على اللحوم، والتأكد من صلاحيتها وجودتها، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على خدمة المجتمع تحت شعار "جامعة بلا أسوار"، والقيام بمسئوليتها المجتمعية، مشددًا على استمرار الذبح وتوفير اللحوم حتى حلول عيد الأضحى.