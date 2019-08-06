وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إدارة السرفيس، برئاسة اللواء عمرو جمجوم، رئيس جهاز السرفيس، والإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، برئاسة اللواء منيب العزب مدير الإدارة، بضرورة أحكام الرقابة وحملات التفتيش للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

وقال اللواء ابراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن هناك حملات تفتيش على مواقف الأقاليم بالقاهرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم المغالاة على المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، لافتًا إلى أنه يتم التشديد على المواقف وضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

وأشار إلى وجود تعليمات من محافظ القاهرة بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد ضرورة وجود انضباط بين السائقين ومختلف خطوط السير داخل القاهرة بالتعريفة منذ اقرارها، مشددًا على عدم السماح بأي شكل بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي في خطوط الأقاليم.