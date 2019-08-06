حددت أجهزة الأمن بالجيزة، مرتكب واقعة قتل طفل كرداسة، وذكرت التحريات أن أجهزة الأمن بالجيزة، عثرت على جثة الطفل "أحمد .ع" 12 سنة، مقتولا، بعد تغيبه لمدة 48 ساعة، ورجحت التحريات أن سيدة على خلاف مع أسرة المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وماتزال قوات الشرطة تفحص صحة المعلومات من عدمه.

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، تلقى القبض على مرتكب الواقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لمركز شرطة كرداسة، بالعثور على جثة طفل مقتولا وملقى فى الشارع.

على الفور انتقلت قوة من المباحث، وأجرت معاينة وتبين أن الطفل متغيب منذ 48 ساعة عن أسرته، وحضرت النيابة العامة، وناظرت جثة المجنى عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وبدأت القوات فى فحص المشتبه فيهم، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة، وتمكنت القوات من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وجار ضبطه خلال الساعات القليلة القادمة.