تمكنت لجنة حماية الطفل بمدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، من منع حالة زواج لطفلة قاصرة لم يتعد عمرها الـ14 عاماً، حيث أبلغت خط نجدة الطفل لسرعة وقف إتمام الزيجة التي كان من المقرر إتمامها في سبتمبر المقبل.

وتلقى خط نجدة الطفل بلاغاً، يفيد رصد لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، قيام ذوي طفلة من مدينة سيدى غازي التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بتحديد موعد زفافها على عريس من قرية المنشة الغربية التابعة للمدينة.

جرى إبلاغ قسم حماية الطفل بديوان عام كفر الشيخ، برئاسة صبري عبد المنعم، رئيس الوحدة بتشكيل لجنة فورية ضمت هاني الصنفاوي، وعضوية عبدالغفار عبدالله، إخصائي اجتماعي ومدير الشؤون الاجتماعية، ورشا عمر، مدير حماية الطفل بسيدي غازي، ومن تراه اللجنة لفحص الحالة فحصا فنيا كاملا وإعداد تقرير فني للعرض على النيابة العامة، لإيقاف زواجها حرصا على حياة الطفلة.‎

وقال رئيس قسم حماية الطفل بكفر الشيخ، إنه جرى رصد الحالة وإبلاغ خط نجدة الطفل تحت رقم 158723/15، حيث تحرك أعضاء اللجنة وتبين أنه جرى تحديد موعد زفاف الطفلة "أسماء.ي،ع،م،غ" البالغة من العمر 14عاماً، على عريس يدعى "محمد.ن"، رغم عدم بلوغ الطفلة السن القانونية للزواج.

وقال رئيس وحدة حماية الطفل، إن اللجنة ستبحث وتدرس الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة لأخذ تعهد على ذويها بعدم تزويجها قبل بلوغ السن القانونية، وإلزامهم بحسن رعايتها والتعامل معها، وسيجري توجيهها للتضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة، فضلا عن متابعة حالة الطفلة لإيقاف الزواج.