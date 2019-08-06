إنهاء أزمة 100 عامل بمصنع منسوجات بسبب الأجور في بني سويف

أنهى مكتب القوى العاملة بمركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم، أزمة إضراب 100 عامل عن العمل بمصنع خاص للمنسوجات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، لمطالبتهم برفع الأجور.

وتلقى مأمور مركز شرطة الواسطى شمال بني سويف، بلاغا من المهندس حامد صديق مدير المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى، بتوقف 100 عامل عن العمل داخل أحد مصانع المنسوجات بالمنطقة، ملك كلا من "أحمد . ع . أ" 48 عام، مقيم الدراسة بالقاهرة، و" أين . ه " كوري الجنسية. وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص، تجمع عمال الوردية الأولي وعددهم 100 عامل داخل سور المصنع دون ترديد شعارات أو رفع لافتات، وتوقفهم عن العمل، وأنه بسؤال المدير الإداري للمصنع قرر مطالبة العمال بزيادة المرتبات والحوافز.

وبالتنسيق ومديرية القوى العاملة ممثلة في مكتب العمل بالواسطى، وإدارة المصنع، تم الاتفاق على زيادة الحوافز السنوية المقررة لهم طبقاً للقانون بما لا يقل عن 7% من الأجر الشامل وليس الأساسي اعتبارا من شهر يناير 2020، وتفهموا وانصرفوا في هدوء لاستكمال عملهم بالوردية.