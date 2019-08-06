رد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على حديث الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الخير"، المذاع على فضائية "الحياة"، أمس، قائلا: "كنت بطمن عليكي على طول من ياسر سليم.. وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين"، متابعا: "حمدلله ع سلامتك يا ريهام نورتي الشاشة".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قالت إن الفنان محمد رمضان حقق نجاحات كبيرة في مسيرته الفنية "أي حد في مكانه هتجيله لوسة بسبب النجاح الكبير".

وتابعت الإعلامية خلال برنامجها: "أنا ومحمد رمضان بنختلف كتير، وهو مسألش عليا وانا مريضة ومش زعلانة عشان مش مهم، أكبر مثال للإرادة والطموح والمثابرة لتحقيق النجاح، وهو شاب لا يعرف المستحيل".