فيديو.. ريهام سعيد بعد عودتها لـ"صبايا": "المرض بيعرَّفك الجدع والندل"

استهلت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، بعد غياب طويل عن الشاشة نظرًا لتعرضها لوعكة صحية، بتوجيه الشكر والتقدير لكل متابعي برنامجها، حيث قالت: "وحشتوني جدًا ألف حمد وشكر لله، أنا والله مكنتش متخيلة إني أرجع بالسرعة دي".

وأضافت سعيد، أنها تلقت دعما نفسيا وصفته بـ"الرهيب" من زملائها في الوسط الفني والإعلامي، موجهة لهم التحية والتقدير، معربة عن فرحتها للغاية لعودتها على الشاشة مرة أخرى، مضيفة: "أنا خضت معركة تحدي مع الصبر، وعلى الرغم من أن الابتلاء مؤلم إلا أنه بيطلَّع بني آدم أحسن مليون مرة".

وتابعت: "المرض بيعرفك قيمة الدنيا والحياة وقيمة الآخرة، ومين بيحبك ومين جدع ومين ندل، ومين هيوقف جنبك وانت ضعيف وبتقع ومين هيعرفك وقت المصلحة، فيه ناس وقعت من نظري كتير"، موضحة أنها شاهدت ثورة حب في الشارع المصري تجاهها بعد مرضها.

وواصلت: "مفيش حد في الشارع صغير أو كبير إلا قالي أنا دعيتلك وألف سلامة عليكي، فيه بس قلة قليلة من الناس كانت بتقول إني بمثل وأني عاوزة أتشهر، فاكرني مجنونة إني أعمل حاجة زي كده".