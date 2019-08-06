عدد الوطن الصادر غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، مصر تهزم «سرطان الإرهاب»

· تدفق حملات التبرع بالأموال والدم والطعام لأسر ضحايا «رصيف الأورام» وارتفاع العدد لـ22 شهيدا.. والأمن يتعقب خط سير «السيارة المفخخة»

وفي العدد أيضًا:

رحيل «السبسي» يطلق «ضباع الإخوان» نحو حكم تونس

· «الغنوشي» يسعى لرئاسة البرلمان.. و«مورو» يهدف للفوز بـ«كرسي الحكم»

· حركة النهضة تخطط للهيمنة على «مجلس النواب وقصر قرطاج» بعد السقوط في مصر وليبيا والسودان وسوريا

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· «الأبيض» يواصل البحث عن مدرب أجنبي ويرفض عودة «كاجودا» ويبحث عن عرض لـ«عنتر» ويحيى يشيد بمستوى الجدد و«فتحي» في ألمانيا