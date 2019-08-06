تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، مصر تهزم «سرطان الإرهاب»
· تدفق حملات التبرع بالأموال والدم والطعام لأسر ضحايا «رصيف الأورام» وارتفاع العدد لـ22 شهيدا.. والأمن يتعقب خط سير «السيارة المفخخة»
وفي العدد أيضًا:
رحيل «السبسي» يطلق «ضباع الإخوان» نحو حكم تونس
· «الغنوشي» يسعى لرئاسة البرلمان.. و«مورو» يهدف للفوز بـ«كرسي الحكم»
· حركة النهضة تخطط للهيمنة على «مجلس النواب وقصر قرطاج» بعد السقوط في مصر وليبيا والسودان وسوريا
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· «الأبيض» يواصل البحث عن مدرب أجنبي ويرفض عودة «كاجودا» ويبحث عن عرض لـ«عنتر» ويحيى يشيد بمستوى الجدد و«فتحي» في ألمانيا