"التأمين الصحي الشامل": 30% من أهالي بورسعيد سجلوا في البرنامج

قالت الدكتورة رضوى إمام مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن مواطني بورسعيد توافدوا بشكل مكثف منذ بدء العمل بالمنظومة، حيث تجاوز العدد الـ 79 ألف أسرة بما يعادل نحو 280 ألف نسمة.

وأضافت "إمام"، خلال استضافتها ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن النسبة تجاوزت 30% من المستهدفين داخل بورسعيد، "ابتدينا بحملات توعوية بداية من شهر مارس على إعداد حملات توعوية للمواطنين وفعاليات لإفهامهم المنظومة الجديدة لأنها تقدم الخدمة بشكل مختلف".

وتابعت أن: المنظومة تختلف عن سابقاتها، لأنها تتدرج لأكثر من خطوة، أولها الإحالة ثم رعاية أولية ثم ثنائية ثم مستويى تخصصي.. "عملنا ندوات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وبعدين عملنا توعية للمواطينن ولفينا بورسعيد كلها والأسواق والشوارع، حبينا نفهم كل الناس يعني إيه تأمين صحي وإنه لكل الناس وإنه مش هيبقى لفئة دون فئة أخرى".

وأشارت إلى أن التدريب بدأ منذ شهر ديسمبر الماضي، سواء لمقدمي الخدمة الطبية أو لا، مؤكدة أنهم مستمرون في التدريب حتى بعد افتتاح المشروع.

وأكدت أنه تم إلحاق المتدربين بمجموعة كبيرة من التدريبات لفئات مختلفة، مشيرة إلى أنه يتم تدريبهم على مهارات السوفت سكيلز وتدريب على الميكنة والمعلوماتية الصحية والتعامل مع الكمبيوتر، و"لازم الموظفين ينتقلوا من التعامل بالأوراق للتعامل مع الأجهزة المختلفة، دا بالنسبة للموظفين العاديين فيه برامج تدريبية مختلفة وبدأنها ببرامج تدريب أطباء الأسرة للتعرف على نظام التأمين الصحي".