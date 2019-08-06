تقدم السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، باستقالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة "سولت ليك تريبيون" الأمريكية بأن هانتسمان أرسل خطاب الاستقالة إلى ترامب، صباح اليوم، مُشيرة إلى أنه يعتزم العودة إلى ولاية يوتا، للترشح إلى منصب حاكم الولاية.

وقال هانتسمان في خطابه إلى ترامب، "لقد تشرفت بالثقة التي منحتني إياها لأصبح سفيرًا للولايات المتحدة لدى روسيا خلال تلك المرحلة التاريخية الصعبة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين"، مُوضحًا أنه سيتخلى عن مهام منصبه في الـ3 من أكتوبر المُقبل، حسبما أوردت الصحيفة.

وكان قد وقع اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان البالغ من العمر 57 عاما ليشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو في يوليو عام 2017 على خلفية توتر العلاقات مع روسيا.

وشغل هانتسمان منصب سفير واشنطن لدى الصين وسنغافورة في السابق، كما تقلد مناصب رفيعة في عدة شركات أمريكية، ويترأس حاليا منظمة "هانتسمان" لمكافحة السرطان.