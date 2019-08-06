أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، حريقا، نشب مساء اليوم الثلاثاء، في منزل بمنطقة الشيخ حسن، بمدينة الفيوم، وفقا لبيان أمني.

وتلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا، من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بمنطقة الشيخ حسن.

وأفاد البيان الأمني، بأن قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني بمنزل على مساحة 70 مترا مكون من طابقين (تحت الإنشاء)، ملك المواطن "ممدوح. ط" 41 سنة، سائق، مما أسفر عن احتراق بعض الأثاث الخشبي.

وأشار البيان إلى أن مالك المنزل، أرجع نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية بالمنزل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في نشوب الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3191 لسنة 2019، إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.