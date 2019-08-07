"أمين" عن نظارة "رمضان": "شبه بتاعة لحامين الأكسجين.. ثقة بالله جامدة"

سخر الإعلامي تامر أمين، من نظارة الفنان محمد رمضان الشمسية وقال له "دي بتاعة اللحام زمان كان بيلبسها علشان الشرر ميجيش في عينيه، بس ثقة في الله هي جامدة وأنا متأكد أنها غالية وأنا اللي جاهل ممكن تبقى أحدث حاجة نازلة".

وأضاف "أمين" خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار" والمذاع على فضائية "النهار"، أن محمد رمضان هو أيقونة للشباب المصري "القطعة اللي في الحاجب شباب كتير كان بيعملها وبيقولوا رمضان ستايل"، موضحا أن الفنان عمرو دياب يهتم بأحدث الاستايلات على مستوى العالم "عمرو دياب يعمل أي حاجة ونصدقها علشان هو عمرو دياب".

وأكد الإعلامي أن الفنان محمد رمضان لديه قاعدة جماهيرية عريضة "فيه حالة جنون من الشباب من سن 15 سنة لـ25 سنة وهوس لمحمد رمضان واللي يعمله يبقى صح وموضة"، مشيرا إلى أن تفوقه الحالي يلزمه الحفاظ على الأفعال والسلوك والكلام مثلما يقوم به الفنان عمرو دياب.