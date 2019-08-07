ذكرت إذاعة موزاييك التونسية، أن مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس، صادق بالإجماع على تزكية عبدالفتاح مورو، مرشحا للحركة في الانتخابات الرئاسية، إثر اجتماع المجلس مساء الثلاثاء.

وأضافت الإذاعة المحلية، أن تزكية مورو تمت دون المرور إلى التصويت، مشيرة إلى أن حركة النهضة تراجعت عن موقفها من عدم تقديم مرشح من داخلها في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت يوم الجمعة الماضية، عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة منتصف شهر سبتمبر المقبل لخلافة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ويتم تقديم الطلبات بين 2 و9 أغسطس وسط دعوات بعض الأحزاب لتأخير هذا الموعد الاستثنائي حتى لا يتقاطع مع حملة الانتخابات التشريعية، وفتح المجال للمرشحين للاستعداد بشكل أفضل لهذا الاستحقاق.

وتعلن الهيئة العليا للانتخابات التونسية في 31 أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات، ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بافون، للصحفيين.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تُجري إذا تطلب الأمر ذلك، قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.