زارت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء اليوم مصابي الحادث الإرهابي بالقرب من معهد الأورام بالمنيل، للتأكد من تقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

وأكدت "إيناس"وجود اهتمام كبير بتقديم خدمة صحية متميزة للمصابين، لافتة إلى خروج غالبية الحالات المصابة بعد الشفاء، وأن الحالات الموجودة على وشك الخروج.

وحرصت على مواساة الضحايا، وتأكيد عزم الدولة القصاص لهم وسرعة إنجاز التحقيقات والقبض على الجناة. وأشارت إلى أن معدن الشعب المصري يظهر في الشدائد، لافتة إلى حرص المواطنين على التبرع بالدماء لعلاج مصابي الحادث الإرهابي.

وتقدمت النائبة بخالص مواساتها وتعازيها لأسر الشهداء والمصابين، متمنية الشفاء العاجل لهم. ويشار إلى ان هذة الزيارة تعد أول تحرك برلماني لدعم مصابي الحادث.