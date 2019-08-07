قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن أول قرار اتخذه عقب وقوع الحادث الإرهابي نقل 75 مريضًا إلى المستشفيات الأخرى، موضحا أن الأمور كانت ستصير أسوأ من ذلك، لولا أننا مقبلون على عيد الأضحى وعدد المترددين على المستشفى قليل.

وأضاف أبو القاسم، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الثلاثاء، أن "السيارة لو تحركت 10 أمتار أخرى لانفجر مبنى المرضى بالكامل"، موضحا أن الحادث أثر بشكل كبير على المبنى الإداري للمستشفى، لافتا إلى أن الإدارة هي التي تتولى ملفات المرضى واحتياجاتهم من أدوية، كما تنظم حركة الأطباء، كما يحتوى المبنى الإداري على قسم الطوارئ وقاعات للتدريس.

وأشار عميد معهد الأورام إلى أن 90% من المشتغلين في أمراض الأورام من خريجي المعهد، موضحا أن عدد هيئة التدريس في المعهد يبلغ 750 أستاذا، و4 آلاف موظفا: "إحنا قعدنا صاحيين من ساعة ما سمعنا الخبر لحد تاني يوم الصبح في الموقع".