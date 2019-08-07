بالصور.. الآلاف من أهالي ميت حبيب يشيعون جثامين 11 من شهداء حادث معهد الأورام

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية، قبل قليل، جنازة 11 من جثامين عائلة "أبو إسماعيل"، شهداء حادث معهد الأورام بالقاهرة في مشهد جنائزي مهيب.

جاء ذلك بعد انتهاء صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح الكبير بوسط القرية، إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

وشهد الجنازة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الغربية، واللواء علاء يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، واللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة بمركزي سمنود والمحلة.

وشارك في الجنازة، أعضاء في مجلس النواب، ولفيف من كبار مشايخ القرية وممثلي العائلات.

وردد المشاركون في تشييع الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب، من بينها "لا إله إلا الله الإرهاب أعداء الله"، و"شهداؤنا في الجنة"، كما حمل أقارب الضحايا صورا ولافتات مطالبة بالقصاص لدماء الشهداء.

وسادت حالة من الحزن أسر وعائلات القرية، بعد أن فقدوا 18 شخصا من شهداء الوطن، دفن منهم 11 جثة، والباقين دفنوا في حي البساتين بالقاهرة بعدما استشهدوا في الحادث الإرهابي الغاشم.