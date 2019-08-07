قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزارة التعليم العالي لها نشاط كبير في أفريقيا خاصة في مجال المنح الدراسية المقدمة للأفارقة ومجال التدريب ورفع القدرات، ووزارة التجارة والصناعة لها نشاط كبير وتم عقد فعاليات كثيرة متعلقة بالتجارة المتبادلة والصناعة داخل مصر، وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة القارية أحد الإنجازات التي تم الوصول إليها في قمة النيجر الأفريقية.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا والسودان، ونقل الخبرة المصرية في مجال إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ووزارة المالية اشتركت مع الاتحاد الأفريقي في إعادة هيكلة وإصلاح الاتحاد وضبط الإنفاق بالموازنة لصالح الاتحاد.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيتم عقد منتدى أسوان للسلام في شهر ديسمبر المقبل ويتناول أهمية السلام والأمن والاستقرار وعملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.