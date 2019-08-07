"الأبراج الفلكية الجديدة" تشغل المصريين وتحتل قائمة تريندات جوجل مصر

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الأبراج الجديدة

جدل واسع أثاره رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حول شائعات إضافة أبراج فلكية جديدة تحمل اسم "حواء" و"حامل الثعبان"، ليتصدر ذلك قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بسبب المناقشة حول الأمر الذي بدا مهمًا بالنسبة لهم.

جدل يجتاح "تويتر" حول "برج حواء".. وخبيرة أبراج توضح

برج القوس

يتميز مولود برج القوس بعفويته وبراءته وتعامله مع الآخرين بالفطرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم الأربعاء 7-8-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

الأهلي ضد الهلال

فاز فريق الهلال السعودي، على نظيره الأهلي، بنتيجة 4-2 في المباراة، التي أقيمت بين الفريقين بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة شهدت إثارة ومتعة وندية بين الفريقين.

وسجل أهداف الهلال الأربعة كل من: الفرنسي بافيتيمبي جوميز "هاتريك"، في مباراة رائعة بالنسبة للفرنسي، فيما سجل الهدف الرابع اللاعب عبد الله الحافظ، في الدقائق 15،48،65،81، فيما سجل أهداف الأهلي كل من: عمر السومة دجانيني في الدقائق 6،39.

مباراة الإثارة والمتعة.. الهلال يفوز على الأهلي برباعية في دوري أبطال آسيا

أعلنت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، والتي شاركت في تغطية مباراة دوري ابطال آسيا 2019 بين فريقَي الأهلي والهلال، والتي أقيمت مساء أمس في ملعب الجوهرة بجدة عن 29 إصابة بين الجماهير خلال مباراة الكلاسيكو.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ أن الفِرَق تولت إسعاف 29 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

29 مُصابًا في مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا