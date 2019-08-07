أحال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، رئيس المنطقة الخامسة بمدينة بني سويف، إلى التحقيق، بالشؤون القانونية، على خلفية عدم رفع الإشغالات والتعديات بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية بالمدينة.

وأبدى المحافظ استياءه الشديد خلال جولته المفاجئة بعدد من الشوارع والميادين بمدينة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من عدم رفع الإشغالات والتعديات بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية.

وأكد محافظ بني سويف عدم السماح بأي تراخي يتسبب في مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير ويشوه المنظر الجمالي للميادين والشوارع .

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها، وأبدى ملاحظات على التنفيذ، وأمر بسرعة تلافيها قبل استلام المشروع، مطالبا بأهمية أن يكون للمسؤولين التنفيذيين رؤية ويعتمد على أسلوب اقتحام المشكلات والعمل على حلها بشكل غير تقليدي.

كما طالب محافظ بني سويف بضرورة وضع تصور لاستغلال كل المساحات المتاحة على طول الطريق لمنع العشوائية والتعديات عليها بالإشغالات، وسرعة تهذيب بعض الأشجار، وتنفيذ لمسات جمالية للأشجار القديمة وعدم تركها بشكل يشوه المكان، ويعرقل جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمة.

وتجول المحافظ حتى وصل إلى شارع بورسعيد بطول ترعة الإبراهيمية، لتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة، وأمر بتلافي بعض الملاحظات في التنفيذ، موجها برفع بعض الإشغالات بالشارع، وإعادة مراجعة التراخيص لبعض الأكشاك بالشارع، وإلزام أصحابها بالمساحات المؤجرة فقط دون إشغال الطريق والتضييق على المارة من المواطنين.

واستمع المحافظ خلال جولته لعدد من المواطنين، وأمر بسرعة تلبيتها، وذلك في أجواء تفاعلية إيجابية بين محافظ الإقليم والأهالي، أعرب خلالها المواطنون عن شكرهم للمحافظ لحرصه على السماع لمشاكلهم وسعة صدره معهم.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، وعلى يوسف رئيس المدينة، والعقيد مدحت قرني وكيل مرور بني سويف، ورؤساء الأحياء الثلاثة.