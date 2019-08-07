واحد من أشهر مطربي اللون الشعبي في مصر، برع في تقديم المواويل، وما زالت أغانيه راسخة في وجدان الجمهور إلى الآن، حتى بعد رحيله، وتحل اليوم 6 أغسطس، الذكرى الـ8 لوفاة الفنان حسن الأسمر.

ويُعتبر حسن الأسمر من أبرز مطربي ثمانينيات القرن الماضي، ومن أهم أغانيه "كتاب حياتي"، "أعملك إيه"، "أنا أهو وأنت أهو"، و"متشكرين".. وغيرها.

وفي حوار قديم لبرنامج "نجومنا في اليابان"، الذي قدمته الفنانة نشوى مصطفى، سُئل حسن الأسمر عن تسميته بـ"أمير الأغنية الشعبية" في مصر، فرد "الأسمر" قائلًا إن هناك عدة ألقاب يطلقها عليه الجمهور وهي "أمير الأغنية الشعبية"، "الواد الجن"، و"مايكل جاكسون" مصر والعرب أيضًا.

وذكر حسن الأسمر، أنه يحب اللون الحزين في الغناء، لأنه يمس قلوب الجمهور، أكثر من باقي الألوان الغنائية، خاصة وأن الشعب المصري هو شعب "حَبّوب"، على حد قوله.

وعندما سُئل عن الزواج، قال إنه مرحلة مهمة في حياة الإنسان لأنه هو نصف الدين، والتعدد في الزواج ليس أمرا سيئا، ولكن ليس جميع الرجال يتزوجون من 4 نساء.

وأوضح الفنان الراحل أن سبب تسميته بـ"الأسمر" هو لونه الذي يميل إلى السمار، "عشان انا أسمر سموني الاسم ده.. أنا ابن النيل".