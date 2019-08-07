"الوزراء": المشروع القومي للإنتاج الداجني سيحقق الاكتفاء الذاتي

علق السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على المشروع القومي للإنتاج الداجني، مؤكدًا أنه سيضيف كثيرًا لثورة مصر الداجنة.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن مصر تنتج 95% من الاستهلاك الداجني واللحوم البيضاء وتستورد 5% فقط.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات تم اختيارها بعناية بحيث يكون لها ظهير صحراوي، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص هذه المناطق للاستثمار الداجني.

وكشف سعد عن تلقي طلبات الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال لتخصيص أراضٍ لتوسيع مشروعاتهم في المجال الداجني، مؤكدًا أن المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الثروة الداجنة وسيسهم في تحقيق الأمن الغذائي وسيوفر مصدرا آمنا وصحيا للبروتين في مصر.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن القطع التي تم تخصيصها ذات مساحات واسعة وقابلة للتوسع، مشيرًا إلى أن القطعة التي تم تخصيصها لمحافظة قنا تبلغ مساحتها 8400 فدان وقطعة أخرى تزيد عن 6000 فدان.