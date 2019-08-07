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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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نواب يطالبون الحكومة بالاهتمام بالتعليم الفني: بوابة المستقبل لمصر

نواب يطالبون الحكومة بالاهتمام بالتعليم الفني: بوابة المستقبل لمصر

برلماني تركي يثير الجدل والغضب: أردوغان يبدو لنا وكأنه الله

برلماني تركي يثير الجدل والغضب: أردوغان يبدو لنا وكأنه الله

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يحدث اليوم.. وصول آخر أفواج الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة

"الوزراء": المشروع القومي للإنتاج الداجني سيحقق الاكتفاء الذاتي

"الوزراء": المشروع القومي للإنتاج الداجني سيحقق الاكتفاء الذاتي

"بيرم التونسي" يستقبل "ميمي ومامي" ثاني أيام العيد بالإسكندرية

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قبل العيد.. «فشة وكرشة وممبار» ديليفرى: النضافة حلوة مفيش كلام

حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

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"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

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