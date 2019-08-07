يحدث اليوم.. وصول آخر أفواج الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء 7 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وصول آخر أفواج الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة

يصل آخر أفواج الحج السياحي من مصر إلى الأراضي المقدسة، ويضم أيضا أصحاب الحج السريع.

نادي السينما المستقلة يعرض فيلم "التابون"

يعرض نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فيلم "التابون" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تنظم أمسية شعرية للاحتفال بشعبة شعر الفصحى

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أمسية شعرية للاحتفال بشعبة شعر الفصحى، برئاسة الشاعر عاطف الجندي، وذلك في تمام الساعة السابعة، بمقر اتحاد الكتاب في 11 شارع حسن صبري بالزمالك.

قطاع صندوق التنمية الثقافية ينظم أمسية جديدة للصالون الثقافي الشهري

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية جديدة للصالون الثقافي الشهري: "مصر المبدعة" تحت عنوان "يا رايحين للنبي الغالي"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بسينما مركز الإبداع الفني، بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

مركز الثقافة السينمائية ينظم "احتفالية قناة السويس"

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، "احتفالية قناة السويس" تحت إشراف الناقد مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر المركز بشارع شريف بوسط القاهرة.

حفل فريق "فن وصاية" في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلا لفريق فن وصاية وتقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساء.

احتفالية "يوم الحج الأكبر" بمتحف النسيج المصري

ينظم متحف النسيج المصرى بشارع المعز احتفالية بعنوان "يوم الحج الأكبر" بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.