تُحيي المطربة ميرفت وجدي حفلًا غنائيًا، الجمعة 16 أغسطس الجاري، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 37 جنيهاً، ويقوم كل من الفنانة ياسمين نيازي والفنان إياد جيان، بمشاركتها الغناء في الحفل.

ويحضر الحفل كل من النجمة نهال نبيل والنجمة نداء شرارة والنجمة رنا سماحة والنجمة مها صبري والنجم محمد شاهين والنجم محمد سراج والسوبر ستار كريم محسن والنجم كريم صبري والنجم مصطفى محفوظ والنجم مودي سعيد والموزع zoom والإعلامي أحمد صلاح والإعلامية رولا خرسا والشاعر أحمد علاء الدين والشاعر هشام صادق.

يذكر أن الفنانة ميرفت وجدي طرحت سابقاً كليبا بعنوان "وبفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، وألحان محمد الهواري، وتوزيع زووم، وإخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.