عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع يأتي بعد 3 أسابيع من عقد الاجتماع الأول حول هذا الموضوع برئاسة رئيس الوزراء في 18 يوليو الماضي، ضمن جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعا ماليا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.

وخلال الاجتماع، أطلع الوزراء المعنيون رئيس الوزراء على نتائج الاجتماعات الفنية التي عقدها بين الخبراء وممثلي تلك الوزارات على مدار الفترة الماضية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى الآن، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على الأرقام الخاصة ببعض مديونيات تلك الجهات تجاه بعضها البعض.

وأشاد مدبولي بحرص الوزراء المعنيين على إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى تسويات نهائية لتلك المشكلة التاريخية، مؤكدا أنّ تلك المرونة ستُمكن الوزارات المعنية من الحصول خلال فترة وجيزة على مستحقات لم يكن بالإمكان تحصيلها، أو كان سيستغرق الحصول عليها عدة سنوات في أفضل الأحوال، ما يساعد تلك الجهات على حسن إدارة مواردها.

وأكد رئيس الوزراء أنّه سيستمر في عقد الاجتماع الدوري مع الوزراء المعنيين لمتابعة التقدم المحرز، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.