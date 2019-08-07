أقدمت طالبة بالمرحلة الإعدادية في قرية باروط ببني سويف، على الانتحار شنقا داخل غرفة نومها بمنزلها، لمرورها بأزمة نفسية.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من "ب. س. أ" 35 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية باروط بدائرة المركز، بالعثور على نجلتها متوفاة داخل غرفة نومها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص أن الجثة لطالبة تدعى "ب. س. م" 14 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، مقيمة بقرية باروط في مركز بني سويف.

وتبين من التحريات العثور على جثة الفتاة مسجاة على الأرض خلف باب غرفة نومها، وقدميها ملتوية أسفل ظهرها، وملفوف حول رقبتها "كوفية صوف"، وبسؤال كلاً من والد المتوفاة ووالدتها، أيدا مضمون ما جاء بالفحص، وأضافا أن سبب انتحار ابنتهما مرورها بأزمة نفسية ولا توجد أي خلافات بينهما، ولا يشتبها في وفاتها جنائياً.

وتحرر المحضر رقم 3731 إداري مركز بني سويف، وتولت النيابة التحقيق.