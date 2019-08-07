اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بأعضاء مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف ذكي، وذلك لمناقشة واعتماد مجموعة من المشروعات والقرارات الهادفة إلى النهوض بالإبداع في كل المجالات ونشر التنوير بين الشباب.

وقالت عبدالدايم، إن الثقافة المصرية اتخذت الكثير من الخطوات الجادة في طريق تطوير وإعادة تشكيل الوعي وبناء الإنسان واستمرارا لعملية الارتقاء بوجدان المجتمع.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على مجموعة من قرارات مجلس الأكاديمية، مشيرة إلى أن أكاديمية الفنون تمثل صرحا عريقا يعمل على إعداد كتائب من المبدعين يمثلون عناصر ومفردات قوة مصر الناعمة، مؤكدة استمرار رعاية النشء باعتبارهم المستقبل الواعد للوطن.

وتفقدت وزير الثقافة سير الأعمال الإنشائية بمشروع مبنى مدرسة الفنون الجاري تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية في هذا المجال، ويأتى ضمن الخطة الهادفة إلى تحقيق التكامل الدراسي في العملية التعليمية بين المناهج الدراسية بالمراحل الابتدائية، الإعدادية والثانوية والبرامج الفنية بالأكاديمية.

وتضمن الاجتماع ما يلي: اعتماد تخصيص بعض المنشآت من الأصول الثابتة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لتعظيم الاستفادة منها لتكون أحد خطوات التوسع في أفرع أكاديمية الفنون منها قصر الأميرة فائقة وملحلقاته، تأسيس معهد عالى للسينما بمدينة برج العرب، تأسيس فرعين للأكاديمية بمحافظتي الغربية (قصر ثقافة طنطا) ودمياط (قصر ثقافة دمياط الجديدة)، إنشاء معهد عالى لدراسات الفنون الأفريقية يهدف إلى النهوض بالبحوث العلمية والفنية في مجالات دراسات الفنون الافريقية، تأسيس قسم للدراسات الحرة يتبع المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) ويقبل الدارسين من الدول الأفريقية.

كما تضمن الاجتماع، الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا للمعهد العالي لفنون الطفل، واتخذ المجلس قرارًا ببدء العمل في الأفرع الجديدة اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020، كما تم استحداث وحدة ذات طابع خاص لتعليم اللغات ومنح شهادات اتقان اللغات الأجنبية.