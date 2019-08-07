أعلن المهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، لتأمين وصول مياه الشرب والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال إن مسؤولي الشركة ستواجدون خلال الـ24 ساعة، واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن، بالإضافة لتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات.

وقال إنه تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، والتي حضرها مسؤولي المؤسسات الحكومية، وكذلك ندوة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وأخرى بالجمعية الشرعية بالمراغة لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وأوضح أنه تم توعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، وتوزيع "بوسترات" بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.