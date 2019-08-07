العثور على جثة سيدة عجوز داخل شقتها في الدقهلية

عثر أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية اليوم، على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل شقتها، واتصلوا بالشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، ببلاغ أهالي منطقة مدرسة الوحدة العربية بمدينة أجا، بالعثور على سيدة عجوز داخل منزلها.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة "بدور. ع. م" 71 سنة، مقتولة داخل شقتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أجا المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها، وبيان سبب الوفاة.

ووجه اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث والقبض على المتهم.