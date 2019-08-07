مع اقتراب عيد الأضحى تبدأ الحضانات في التجهيز للاحتفال به، ويعلمون فيها الأطفال طقوس العيد وأسباب الذبح، ومعنى لباس الإحرام ولماذا ترتدي السيدة الملابس المخيطه والرجال لأ، كما أنهم يعلمونهم أيضا مناسك الحج بدأ من الوقوف بعرفة مع سرد قصته، وحتى طواف الوداع، ومع كل تلك التجهيزات تطلب الحضانات من الأهالي شراء ملابس للأطفال مميزة عن الملابس العادية، وتستعرض "الوطن" بعض أسعار تلك الملابس في المحلات المتخصصة والأسواق المصرية.

وجاء سعر لباس الإحرام في بعض المحلات المتخصصة في بيع الملابس التنكرية للأطفال، بين 350 إلى 500 جنيه.

أما غطاء الرأس "طقية بيضاء"، فالسادة يبدأ سعرها من 8 جنيهات إلى 10 جنيه، والمنقوش بالرسومات يبدأ من 25 إلى 40 جنيه، أما المطرز فيبدأ سعره من 40 جنية وحتى 60 جنيها.

وفي المحلات العادية، تباع العباءة الأولادي بسعر 80 جنيها وحتى 150 جنيه.

أما للبنات، فهناك المزيد من الأشكال المخصصة لإسدالات الصلاة لهم، وتبدأ الأسعار من 150 جنية وحتى 300 جنية.