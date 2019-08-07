"المنتزه ثان" بالإسكندرية يوفر أسطوانات بوتاجاز مدعمة لأهالي حوض 10

استجاب مدير مركز معلومات التنمية المحلية، ومدير إدارة التنمية الريفية بحي المنتزه ثان بالإسكندرية، اليوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية لأهالي عزبة حوض 10 أسطوانات بوتاجاز مدعمة بعد تردد عدد من الشكاوى.

وقال العميد خالد كشك، رئيس حي ثان المنتزه، إن جرى تعاون مع مسؤولي جمعية حوض 10 لخدمة المجتمع من أجل توزيع الأسطوانات على أهالي العزبة بسعر المخزن نحو 70 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وسط إقبال غير مسبوق من الأهالي.

وأكد أنه جار مواصلة تلك المجهودات لإيصال الخدمات لمستحقيها وللمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.