افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لطلاب كلية الزراعة في جامعة دمنهور

افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، المؤتمر العلمي الثالث لطلاب كلية الزراعة، الذي نظمته الكلية تحت عنوان "يوم التميز الطلابي لأفضل بحث علمي"، بقاعة كلية الزراعة بالأبعادية.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبدالحميد السيد عميد الكلية، وحضور الدكتورة هدى متولى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف محمد نصار المنسق العام للمؤتمر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب واللجنة العلمية واللجنة المنظمة للمؤتمر.

وقال "صالح"، إن الهدف من المؤتمر استحداث كل ماهو جديد فى المجال الزراعي واستفادة المجتمع من نتائج البحوث وتوجيه البحث العلمي نحو إيجاد حلول لمشكلات المجتمع، ونشر ثقافة البحث العلمي لدى المؤسسات الصناعية، داعيًا الباحثين والطلبة والمهتمين إلى المشاركة وتحقيق الاستفادة القصوي منها.

وأثنى على اللجنة المنظمة والمنسقة والطلاب الشباب، الذين أبدعوا وتميزوا فى مجالات الزراعة فهى من الكليات العملية والتى تهتم بالأمن الغذائى والإنتاجي لإعداد جيل من الدارسين والمتخصصين في العلوم الزراعية لمواكبة التطور الزراعي في شتى المجالات، مما يساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وما زالت كلية الزراعة تقوم بدورها الحضاري لتحقيق الأمن القومي فمن يمتلك قوت يومه يمتلك قراره، وكذلك العمل على زيادة المنتجات الزراعية للنهوض بالثروة الزراعية مما ينعكس عالمجتمع ككل.

ووجه عبيد، الطلاب، بالعمل والإنتاج في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوصياته بالإهتمام بالشباب وجعل عام 2016 عاما للشباب، والتوصية بفتح جميع الأندية والملاعب وقصور الشباب وأيضا التوصية بالاهتمام بالطلاب المبدعين والمبتكرين والمتميزين واكتشاف ورعاية وتقييم النابغين فى كل المجالات التعليم والثقافة والفن والأدب،ليصبحوا قدوة لغيرهم وإتاحة الفرصة لهم للسفر للخارج لاستكمال النجاح وتشجيع الشباب على العمل والإجتهاد والإستغلال الأمثل للوقت لوضعهم على الطريق الصحيح للتميز والنجاح.

وشدد على أهمية المساهمة فى إنشاء جيلا مميزا فكرياً وأخلاقيا والقدرة على الإبداع والابتكار لتسود روح القيادة والتواصل الفعال والعمل المستمر والقدرة على التطوير، ما يتيح خلق طالب مهاري صاحب مهنة يستطيع توظيف الأخرين فيها ليصبح خريج منافس دوليا، مما ينعكس على دوره الإيجابي فى سوق العمل لخدمة المجتمع سواء علمياً او ثقافياً او اقتصادياً وأيضا تفعيل وتبادل الخبرات والتدريب العملى.

وشكر الدكتور عبدالحميد السيد، رئيس الجامعة، على دعمه المستمر والتواصل المباشر مع الطلاب، وكذلك الرؤية الاستراتيجية لتطوير الجامعة، وافتتاح أقسام ومعامل جديدة في الكلية تواكب متطلبات سوق العمل، ما ينعكس على الطالب وخلق طالب باحث مبدع مبتكر ومميز.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم أوائل الباحثين المتميزين فى البحوث العلمية فى شتي المجالات والأنشطة الزراعية.

كما تفقد صالح، الأبحاث العلمية للطلاب المتميزين ومناقشتهم فيها والتى منها التقييم الإقتصادى لإنتاج بعض محاصيل الخضر تحت الصوب، والأسباب المحتملة لفقد طوائف العسل مؤخرا فى بعض محافظات مصر، واتجاهات الشباب نحو المشروعات الزراعية الصغيرة المستحدثة والعوامل والمرتبطة بها.