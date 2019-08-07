نيفين جامع: مّولنا 170 ألف مشروع في أول 6 شهور من العام الجاري

مّول جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 170 ألف مشروع خلال أول 6 شهور من هذا العام، بإجمالي 200 ألف فرصة عمل، فضلًا عن سهولة ويسر إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ المشروعات، حسبما أكدت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأوضحت جامع، أن المشروعات التي مولها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة غطت كافة القطاعات سواء صغيرة أو متناهية الصغر، مؤكدة أن الجهاز لا يحصل على أي ضمانات مادية لإعطاء مثل هذه القروض، ولكن يتم متابعة صاحب المشروع خطوة بخطوة.

وأوضحت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يمول المشروعات الخدمية والتجارية بحد أقصى 3 مليون جنيه، والمشروعات الصناعية بحد أقصى 5 مليون، كما أن الضمانة الأساسية لتمويل المشروعات هو قدرة المشروع على سداد التزاماته المادية.