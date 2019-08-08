أحمد موسى من مكة: لن أدعوا على "أهل الشر" احتراما لعظمة المكان

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، من مكة المكرمة، بعدما أدى موسى مناسك العمرة عقب وصوله إلى مكة المكرمة استعدادا لأداء فريضة الحج.

وأضاف "موسى"، أنه أدى العمرة ويستعد للوقفة الكبرى على جبل عرفات، مؤكدًا أنه قام بالدعاء لمصر وشعبها أثناء أداءه العمرة، "مصر تستحق مننا كل خير"، على حد قوله، موضحًا أنه لم يدع على أهل الشر في هذه الأماكن المقدسة احتراما لعظمة المكان.

وأشاد الإعلامي، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، حيث ذكر أن الدولة تبني وتنشئ المشروعات المختلفة دون الإعلان عنها حتى يوم افتتحها، وبالرغم أيضًا من حدوث عمل إرهابي بمحيط معهد الأورام الأحد الماضي.

وأوضح أن المجمع إنجاز تحقق خلال عامين فقط، وسنرى مشروعات أخرى قريبا، مؤكدًا أنه يضم 9 مصانع ويوفر حوالي 1500 فرصة عمل، مضيفا، "المشروع اتكلف مليار دولار، ومعدش فيه حاجة اسمها نحط حجر الأساس للمشروعات ديه حاجات عفا عنها الزمن، إحنا بنفتتح علطول".

وتابع، "الأشرار والمخربين مش هيوقفونا، الدول لكبرى مثل مصر لن يوقفها أجهزة أو تنظيمات".