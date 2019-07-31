قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب المصري لم يقدم ما كان مطلبوا منه في بطولة أمم أفريقيا وحيناها طالب العديد من الماوطنين بضرورة إعادة المدرب الوطني "الفريقين اللي كملوا للنهائي كان معاهم مدربيين وطنيين".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامجه: "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المدرب المصري حسن شحاته كان سر فوز المنتخب المصري في عام 2006 و2008 و2010 ببطولة الأمم الأفريقية بالرغم من إيقامها خارج مصر مثلما قام به مدرب منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم الأخيرة، موضحًا أن المدرب الوطني يجب أن يتم اختياره بحيادية وشفافية وبعيدا عن أي مجاملات.

وأكد مقدم البرنامج أن التجرد وعدم المجاملة عاملان من شأنهما مساعده مصر فى قفزه قوية لمصر على مستوى العالم وهو ما أخرها لسنوات مضت، مشيرا إلى أن مصر لن تستعين بالمدرب الأجنبي مرة أخرى فيما سيتم الاعتماد على الخبرات الوطنية والمنتخب المصري قوى ونستطيع اختيار مدربه بعيدا عن المجاملات.