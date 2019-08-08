مميش عن إمكانية طرح شهادات استثمار في قناة السويس: يمكن تكراره

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إمكانية طرح شهادات استثمار في القناة مرة أخرى، وقال: "طالما الشعب لديه ثقة في القناة إن شاء الله هذا الأمر سيتكرر مرة أخرى".

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا جدًا على نجاح تجربة شهادات الاستثمار في قناة السويس، مؤكدًا أن القناة لديها سياسة تسويقية مرنة، لجذب السفن للمرور عبر القناة.

وتابع: "يتم العمل الآن على إعداد موانئ قادرة على استقبال السفن العملاقة، الدنيا تحركت الحمد لله، ونعمل ليل نهار من أجل أن تنطلق مصر إلى الأمام".