أحمد موسى: المشروعات الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كانت تعيش أسوء مراحل حياتها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية منذ 8 أعوام.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد"، خلال تغطية القناة لمناسك الحج في مكة المكرمة، مساء الأربعاء، أن أيام حكم الجماعة الإرهابية شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي عطلت مسيرة البلاد.

وأكد موسى أن فترة الإخوان شهدت تفشي مشكلات الكهرباء وانعدام الأمن والاستقرار وسرقة المواطنين وترهيبهم وعدم توافر العملات الصعبة، ما جعل الشركات تغادر مصر وترفع قضايا ضدها.

وأشار الإعلامي أنه لا توجد أي مقارنة بين فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكم الجماعة الإرهابية، لأن الفترة الحالية تشهد الكثير من المشاريع والاستثمارات والأمن والاستقرار وإتاحة الكثير من فرص العمل وازدهار كبير لمعظم أركان الدولة، موضحًا أن المشروعات الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب.