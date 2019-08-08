أصيب، اليوم الخميس، 7 أشخاص في حادثين متفرقين بطرق محافظة البحر الأحمر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات سفاجا ورأس غارب، وتحرير المحاضر اللازمة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من عمليات الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 15 بطريق الزعفرانة - رأس غارب، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وفي الحادث الثاني، انقلبت سيارة ربع نقل بالكيلو 12 بطريق "سفاجا - القصير"، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.