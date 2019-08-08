ليس من بينهم صلاح.. جامعة القاهرة تعلن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام

أعرب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات، التي سارعوا بها بمجرد وقوع الحادث الغاشم.

وتوجه "الخشت"، في بيان اليوم، بالشكر والتقدير للدولة المصرية وكل أجهزتها ومؤسساتها التي كانت في موضع الشرف والقدرة والدعم المطلق، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مضيفا "أشكر كل الذين تبرعوا للمعهد، والذين وعدوا بالتبرع وسوف ينفذون".

وقال "الخشت" إنه في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت إلى المعهد القومي للأورام، لدعم المعهد، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه على كورنيش المنيل، فقد تقرر الإعلان عن قائمة بأسماء الذين تبرعوا حتى أمس بالجنيه المصري، موضحا أن أسماء المتبرعين بالدولار ستتأخر لأن "كشف البنك قيد التجهيز".

وأوضح "الخشت": "لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن الذين وعدوا ولم تظهر أسماؤهم في هذه القائمة أنهم لن يتبرعوا، لأن التنفيذ في كثير من الأحيان في بعض البنوك داخل مصر يستغرق وقتا قد يصل إلى يومين، وفي البنوك الأجنبية يستغرق وقتا أطول، كما أن بعض الذين وعدوا سوف يقدمون تبرعات عينية بشراء الأجهزة التي يحتاجها المعهد".

وخلت القائمة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، من اسم لاعب كرة القدم محمد صلاح.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أنه على الجميع الانتظار ولا نسارع باتهام المتبرعين والتشكيك في ذممهم، "فقد يكون هناك تعطل في بعض الإجراءات لدى المتبرعين ومن الوارد أن يتم التبرع في أي وقت خلال الفترة المقبلة، وعلى الجميع عدم استباق الأحداث".

وطالبت الجامعة، في بيان من مكتبها الإعلامي، المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تكون داعمة للمعهد القومي للأورام وليس معول هدم لأي عمل إنساني يتم بدافع الوازع الوطني، لدعم كيان وطني يعمل علي خدمة البسطاء دون مقابل.