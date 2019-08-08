قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إن تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، سيبدأ صباح الغد، وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى، حيث سيستمر التفويج حتى السادسة من مساء الغد، وذلك من خلال 281 حافلة منها 12 حافلة احتياطية، لمواجهة أى طوارئ.

وأضاف عبد الموجود أن جميع الحافلات موديلات حديثة 2016 وحتى 2019، حيث تم التعاقد مع شركة نقل جماعى بنظام الرد الواحد، وكل حافلة مزودة بحمام ومكيفة، ويتم حاليا مراجعة البيانات الخاصة بموقف المرضى بالمستشفيات وطبيعة حالتهم، وذلك بالتعاون مع البعثة الطبية المصرية، حيث سيتم توفير سيارات إسعاف لتفويج الحالات المرضية إلى جبل عرفات، لتأدية الركن الأعظم من فريضة الحج، وستقوم عقب ذلك بإعادتهم مرة أخرى للمستشفيات.

وأشار عبد الموجود إلى أن ضيوف الرحمن سيقضون يومي الثامن والتاسع من ذي الحجة بعرفات قبل نفرتهم إلى المزدلفة، ومنها إلى مشعر منى حيث يقضى ضيوف الرحمن أيام العاشر والحادى عشر والثانى عشر للمتعجلين بمنى، مشيرا إلى تواجد الوعاظ والواعظات مع الحجيج فى تأدية المناسك، لتقديم التوعية الدينية لضيوف الرحمن، وتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

وعلى جانب آخر، صرح الدكتور كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف ومشرف البعثة الدعوية للحج، بأن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها 13 واعظا، بينهم 3 واعظات للمرة الأولى، ويتم حاليا تكثيف ندوات التوعية لضيوف الرحمن حول مناسك الحج والتوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج، وشرح مناسك الحج من الوقوف بعرفات ورمى الجمرات والموجبات التى يجب أن يلتزم به الحاج، وذلك بأسلوب مبسط.

وأشار عبد الموجود إلى ان البعثة قد تسلمت المخيمات مع المطوفين ومشرفى ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام على تقديم خدمات أفضل للحجيج فى منطقة المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية خلال أداء الشعائر لتقديم أفضل الخدمات للحجيج.